警批元旦臥底毁商舖指控失實　毛孟靜：每次否認也是水過鴨背 (21:00)

警方重申，當日下午已透過社交媒體和新聞稿澄清警員並無作出違法行為，並於翌日記者會上重申破壞商舖是暴徒的惡行。案件現正由灣仔警區重案組跟進調查，警方稱，必定嚴正跟進案件，將暴徒繩之於法。

警方發出的信件署名為警察公共關係科總警司郭嘉銓，信內提及毛孟靜曾是受尊重和資深的新聞工作者，對她在直播訪問中發放明顯虛假的消息感到失望。

毛孟靜在facebook直播時稱，自水炮車噴清真寺事件關始，警方每次所否認的指控也是「水過鴨背」。警方在信中又否認曾「包抄」示威者，但毛孟靜表示，以往民主派已多次使用「包抄」、「布袋式包圍」等字眼，並非第一次說，毛孟靜估計是由於中聯辦「新人事新作風」，令警方對相關的新聞報道較為緊張。

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