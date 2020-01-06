警批元旦臥底毁商舖指控失實　毛孟靜：每次否認也是水過鴨背 (21:00)

警方今日（6日）在facebook專頁表示，留意到立法會議員毛孟靜於本年1月1日接受海外電視台訪問期間，指控警方於元旦日遊行活動時派出臥底探員破壞商舖。警方對有關失實指控表示強烈不滿，對於毛孟靜議員罔顧事實，作出誤導及不負責任的言論，今日已去信表達強烈不滿。毛孟靜今日在facebook直播時否認作出失實指控，說自己也未看相關節目，信中又沒有指明她在訪問中說的哪句話是失實。
警方重申，當日下午已透過社交媒體和新聞稿澄清警員並無作出違法行為，並於翌日記者會上重申破壞商舖是暴徒的惡行。案件現正由灣仔警區重案組跟進調查，警方稱，必定嚴正跟進案件，將暴徒繩之於法。
警方發出的信件署名為警察公共關係科總警司郭嘉銓，信內提及毛孟靜曾是受尊重和資深的新聞工作者，對她在直播訪問中發放明顯虛假的消息感到失望。
毛孟靜在facebook直播時稱，自水炮車噴清真寺事件關始，警方每次所否認的指控也是「水過鴨背」。警方在信中又否認曾「包抄」示威者，但毛孟靜表示，以往民主派已多次使用「包抄」、「布袋式包圍」等字眼，並非第一次說，毛孟靜估計是由於中聯辦「新人事新作風」，令警方對相關的新聞報道較為緊張。
逃犯條例 相關新聞：
段崇智：新學期如期展開得來不易 眼前挑戰是重建大學不同持份者信任