不滿女兒常討錢　越南裔婦燒木屋泄憤拒認罪 (18:29)

越南裔被告杜小慧（45歲）報稱無業，她操流利廣東話。

控方開案情辭指出，前年8月6日清早，有居住在深水埗通州街臨時街市木屋的居民聽到有人說「燒佢老X」，遂看見身穿彩色連身裙的被告，拿着打火機點火燃燒一間木屋通風位的衣服，隨後火勢蔓延，目擊事件的居民報警。

警員到場後，看見被告形迹可疑，警誡下被告指放火燒自己的木屋，並說「阿sir，我個女成日返來搵我攞錢，我谷氣咪攞個火機燒咗間木屋佢囉」，她又稱，自己來港30年並患抑鬱，最初點火燒了兩間屋，火勢蔓延下共有4間屋被燒。

惟該木屋其實屬於一名叫「西瓜」的越南漢，消防員點算後，發現臨時街市的外牆、電表箱及木屋雜物等被燒毁，政府估算損失約58.7萬元。

另外，警方在被告身上搜獲一個手袋，內有他人身分證、長者卡、鎖匙、頸鏈及戒指等，被告警誡下稱她從街上拾起手袋，警方最後亦覓得手袋失主。案件未完，審訊繼續。

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