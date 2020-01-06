段崇智：新學期如期展開得來不易　眼前挑戰是重建大學不同持份者信任 (18:45)

段崇智指出，今天是2019至2020年度第2學期的開學日，他懷著期待和感恩，歡迎教職員及學生回到校園，繼續學業和探求真知。為安全起見，現時大學出入仍受管制，個別地點如二號橋和夏鼎基運動場將繼續關閉。除此之外，校園往來大致暢通亦適宜居住。鑒於大量校巴於去月11月被毁壞，校方安排了臨時校巴穿梭校園；港鐵大學站則局部開放。

他說，為確保校園不受污染，適合工作及居住，校方從校園不同地方收集泥土、水和空氣樣本，檢測二噁英和山埃等有害物質，結果顯示有害化學物的含量遠遠低於各項風險水平，對人類健康並無顯著威脅。

他表示，早前成立的跨部門迅速應變專責工作組的5個分組，將繼續密切跟進及完善涵蓋學業支援、文化共融、學生身心健康和校園保安等各項政策及措施，聆聽師生的看法和意見。當下大學最需要的，是所有成員集思廣益、集腋成裘，向世界展示中大的傳統及精神，以及57年來中大一直堅持並引以爲傲的核心價值和優勢。

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