【武漢肺炎】消息：武漢來港內地女發燒、肺有陰影 昨晚違反醫療建議下出院 (17:25)

女病人報稱，需要回到所住的沙田帝都酒店照顧女兒，要求出院，律敦治醫院因應情況諮詢衛生署意見獲回覆，衛生署沒有法律基礎向該病人發出隔離令，院方最後在1月5日晚上11時讓該女病人出院，列為「違反醫療建議下出院」（discharge against medical advice，DAMA）個案，當時仍未有女病人樣本的化驗結果。

武漢爆發不明肺炎，至今仍不知為何種疾病。過往每次有新增大型傳染病，港府要修例將病症納入《預防及控制疾病條例》，據當中的《預防及控制疾病規例》 ，衛生署長有權下令隔離「指明傳染病」感染者。現法例所列「指明傳染病感染」有SARS、MERS等，但未包括不知疾病。

食衛局上周六（4日）表示，由於至今引致武漢肺炎病例群組個案的原因不明，政府打算修訂《預防及控制疾病條例》(第599章)，把「對公共衞生有重要性的新型傳染病」納入為法定須呈報傳染病。在經修訂的《預防及控制疾病條例》(第599章)下，醫生須向衞生署衞生防護中心呈報懷疑及確診個案以作適當的調查和跟進。呈報傳染病個案，是監測、預防和控制傳染病蔓延的重要一環。

沙田帝都酒店發言人表示，目前正向政府有關部門了解事件中。另外，因應近期事件，酒店已加強客房、公眾地方及升降機的清潔及消毒，另外也增設消毒潔手液裝置予住客使用。

本報正向食衛局、衛生署和醫管局查詢事件。

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