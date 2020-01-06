【武漢肺炎】內地女生個案確認非不明肺炎　中大開學宿舍加強清潔 (17:05)

據了解，經樣本分析，中大內地女生對腺病毒及OC43冠狀病毒呈陽性反應，不涉武漢不明肺炎病毒。根據衛生防護中心，上述兩種病毒普遍存在，腺病毒感染全年都會發生，可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。至於OC43冠狀病毒是引致一般傷風的病毒，可由飛沬、污染的手、病媒、或是微小的氣態顆粒在人與人之間傳播。

被指沒有呈報女生個案的仁安醫院則再度回應，重申沒有拒絕病人求診，病人沒有發燒，不符呈報要求。

中大今日開學，不少學生都戴上外科口罩，有學生自發於港鐵大學站外、民主女神像前派發口罩給學生，他說，昨晚（5日）從學生會和CU secret的facebook專頁見不少學生十分關注武漢肺炎，故早上9時半回校免費派發口罩給其他學生，截至11時許已有逾百學生前來拿口罩。

今日回校開課的研究生李小姐說，自己昨日從山東回來，未有留意時事，不知昨晚有女學生不適送院，亦不知道武漢有不明原因肺炎，問道「那邊是不是禽流感」，對於校園有不少學生戴口罩，她表示不太清楚情況，認為自反修例事件以來校園都有不少學生戴口罩，故沒有特別擔心。

與昨日入院的內地女生住同一宿舍的李同學認為，今日中午回到宿舍，雖沒有親眼看見清潔人員清潔宿舍，但回來時聞到強烈的消毒藥水氣味，宿舍每層都有消毒洗手液，故沒有太擔心，認為國家會有政策控制疫情，「還是要對政府有信心」。

該宿舍另一名本地生指出，據悉該入院女生住在宿舍5樓，自己則住在3樓，「應該不會傳染到」，又稱自己因為上體育課，未有見學生上課時戴上口罩。

聯合書院院長余濟美教授今到伯利衡宿舍地下大堂，安裝一部他發明的大型空氣淨化機，以保障宿生健康。另外，聯合書院已準備了口罩及酒精搓手液給宿生便用。

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