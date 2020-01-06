巧鼠迎春郵票1月11日發行　「二十四節氣．春」系列立春推出【短片】 (16:18)

「歲次庚子（鼠年）」生肖系列郵票附有多種相關特別郵品，包括絲綢郵票小型張、珍藏版首日封、套摺及利是封等充滿賀年氣氛的郵品。第四輯第九套的賀歲特別郵票「歲次庚子（鼠年）」繼續以工藝品為題，一套四枚郵票及郵票小型張分別展示泥塑、刺繡、陶瓷和玻璃工藝的巧鼠造型。

兩款心思心意郵票（2020年版）「歲次庚子（鼠年）」小版張分別以面值2元和4.9元的郵票設計。同日推出第二輯十二生肖金銀郵票系列的第八款郵票小型張—— 「寶豬巧鼠」，以銀箔燙印的豬年郵票配以嵌有22K鍍金金片的鼠年郵票，背景以橙紅色襯以絢麗的杜鵑花圖案。

「二十四節氣．春」特別郵票是香港郵政發行第一套以「二十四節氣」為題的特別郵票，亦是首次採用半圓型設計，版票以左右對倒方式排列，一套六枚郵票以豐富的色彩展示春季的六個節氣。

除上述郵品外，全新設計的「2020年紀念封」即日起在所有集郵局和香港郵政網上購物坊「郵購網」發售，每個售價1.5元。

為方便顧客額外訂購「歲次庚子（鼠年）」及「二十四節氣．春」特別郵票及相關郵品而毋須專程到郵政局，香港郵政即日起至該特別郵票發行日期間，於「郵購網」提供新一輪的網上預訂服務。

有關特別郵票及相關郵品的詳情，可透過香港郵政網站www.hongkongpost.hk或香港郵政流動應用程式查閱。

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