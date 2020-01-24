【沙中線聆訊】政府專家：紅磡站南面連接隧道未裝剪力桿　加固未必能徹底補救 (15:24)

紅磡站南北連接隧道及停車處，被揭發線改圖則及施工手工差等問題。劉志宏說，經港鐵翻查圖則後，懷疑南面連接隧道未有安裝剪力桿。他說，考慮到剪力桿缺失情况，結構强度最少要扣減35％，警告如不重裝剪力桿，一旦有列車脫軌等撞擊情況，將情況堪虞。早前禮頓專家證人曾稱，認為該處只涉及連接縫手工問題，只要重新灌漿即可。

委員會代表資深大律師Ian Pennicott 詢問劉志宏，車站結構有否「致命缺陷」（fatal flaw），劉志宏稱「無」，但認為東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超出負荷」，而現時港鐵選擇在該處加厚混凝土，他認為此做法只能減低接駁位應力，仍未能徹底解決問題。他指出，月台層板是「懸掛式」並厚達3米，更要接駁連續牆，結構上甚為「食力」，因此他堅持認為，要在月台層板底部未有發現剪力捍的位置加裝剪力桿，以令月台層板受力更「均勻」，否則日後或出現裂紋，甚至有倒塌風險。

Pennicott則反駁稱，車站現時未發現裂紋，而劉志宏更未親眼見過車站，質疑其說法是否可信。劉志宏表示，評估是經電腦推算，又指「 混凝土裂紋一開始藏內部，初時肉眼難測，如裂紋大到肉眼見到，則連補救都救唔番」。

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