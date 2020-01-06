黃蜂螫傷怎麼辦？醫生教路：立即冷敷　首要護頭　盡快求醫 (14:18)

蕭粵中表示，香港出現的蜂類毒素不高，較少出現致命情況。一般來說，被黃蜂螫傷後傷處會發紅，而且感到疼痛及腫脹，部分對毒液過敏的人士或會出風癩，嚴重傷者甚至會出現呼吸困難及休克的徵狀。

黃蜂螫針能縮回體內

蕭粵中稱，黃蜂有別於蜜蜂，後者用螫針叮人只可用一次，黃蜂能把身上的螫針縮回體內反覆使用。因此如被黃蜂螫傷，毋須花時間找出螫針，可立即使用冷敷或冰袋，幫助減輕痛楚及紓緩腫脹，建議盡快求醫。

如被蜜蜂螫傷，則應盡快移除螫針再冷敷及求醫。但注意移除螫針時，切勿用手指緊捏螫針，否則有機會令螫針內毒液進入皮膚。

先護頭 直線行走勿大叫

當被黃蜂襲擊時，最重要是保護頭部。遇到黃蜂時，可先以衣物或背包包裹頭部以作保護，並沿直線行走，遠離蜂群。蕭粵中提醒，行走時不宜大叫及做出用手撥開黃蜂的挑釁動作，否則有可能增加被黃蜂襲擊的風險。

食物飲品應蓋好

香港普通行山徑出現蜂巢的機會較少，蕭粵中建議，行山時不應偏離行山徑亂闖草叢和樹林，亦不要騷擾黃蜂及干擾蜂巢。行山時宜避免穿着顏色鮮艷的衣服，食物和飲品應蓋好，即使已食完的食品也應包好，避免食物的氣味吸引蜂群。

文：何芍盈

黃蜂螫傷 相關報道：

登八仙嶺遇黃蜂群 多人螫傷