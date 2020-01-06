選委落選未交選舉申報書　文志泉認罪稱找不到單據 (13:21)

被告文志泉（55歲）報稱工料測量師。辯方求情時透露，被告自2016年起，於理大任高級項目經理，被告選舉時隸屬的19人團隊聘用一名選舉代表人。惟被告稱未能尋獲單據，亦沒有律師有相關經驗，故一直拖延，他事後深感後悔。

辯方另呈上多人撰寫的求情信，其中建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓的信中讚揚被告對業界作出的貢獻及讚賞其工作態度。

裁判官提醒被告，別低估案件的嚴重性，指申報書的目的為確保選舉切實可行，並以公平、誠實及公開的方式進行。由於被告認罪及沒有案底，裁判官將案押後至1月20日判刑，以索取社會服務令報告。

案情指出，被告於2016年參加選舉委員會建築、測量、都市規劃及園境界界別分組選舉，並於同年12月11日落選。他須於2017年1月14日前遞交選舉申報書，交代選舉開支及捐款。惟被告未能遞交，案件於2月轉介予廉署。

被告於警誡下稱，因善忘而未能遞交，他估計2016年選舉開支約3萬元，且從未接受捐款。而他亦於2011年曾參與選舉。

被告曾向律師求助，但一直未能尋獲單據，未能處理。他於2018年向高院申請選舉呈請，稱因粗心大意未能遞交申報書，惟高院拒絕接受他的說法為合理理由。

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