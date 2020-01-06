女副學士生涉管鐵槌摺刀等　改控刑責較輕管有工具作非法用途罪 (14:10)

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被告為韓德芳（19歲），於港大專業進修學院（HKU SPACE）修讀生物科學副學士課程。

經修訂的控罪指，被告2019年11月12日在長沙灣福榮街512號的地下外，管有30厘米長的鐵槌；尖頭刀鋒為10厘米、可延伸至20厘米的摺刀；20厘米長的扳鉗；20厘米長的螺絲批；960亳克的消毒酒精；打火機及一疊報紙，意圖作非法用途。據悉，初步檢驗發現涉案酒精為易燃有機溶劑。

辯方透露，被告喜愛攀山等戶外活動，將會爭議被告持有物品作其他用途。控方指出，審訊時會傳召5名證人，主任裁判官羅德泉遂將案件押後至2月6日作審前覆核。羅官亦拒絕被告的保釋申請，還押候訊。

根據法例，一旦在公眾地方管有攻擊性武器罪成，如果被告年滿17歲但不足25歲，可判監不超過3年、或判入勞教中心或更生中心。至於「管有適合作非法用途的工具並意圖用作非法用途使用」罪名，最高可判罰款5000元或監禁2年。

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