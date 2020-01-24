【武漢肺炎】許樹昌︰不明肺炎或由新型冠狀病毒引起　何栢良︰須防傳入港「超級傳播」 (12:34)

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內地當局首次排除不明肺炎是SARS及MERS病毒，稱仍在鑑定病原。許樹昌表示，現時未有證據顯示人傳人，但病毒是否會人傳人仍言之尚早，相信內地正進行基因排列，以釐清是哪種病毒，料需要數周。許樹昌稱，從內地有份參與治療的醫護人員方面得知，內部認為較大機會是新型的冠狀病毒，仍待官方確認。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受商台節目訪問時表示，武漢的不明原因肺炎，愈來愈多資料顯示，是動物傳人的一種新病毒所致。他表示，武漢的爆發重點是華南海鮮城，2019年12月12日出現首宗病例，至今24天有59宗病例，內地通報雖稱目前沒有明顯人傳人，何栢良認為應小心解讀，從表面分析，這已符合「超級傳播」事件，即在特定環境下病毒可能出現人傳人。

何栢良說，香港與內地人流頻繁，不可能完全防止零星個案傳入本港，萬一傳入香港，須採取措施慎防在社區出現「超級傳播」事件。他期望內地公布病毒基因圖譜，本港可盡快設計快速基因測試，由現時需24小時縮短到一至兩小時得出結果。

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