朱凱廸撤回鄉郊代表選舉呈請獲批 (11:51)

朱凱廸一方今以索取法律意見後，認為成功機會不大為由撤銷呈請。朱凱廸事後發聲明說，撤回選舉呈請是考慮到周庭選舉呈請案的原訟庭和終審庭判決，以及可能涉及的龐大訟費成本；他續說，更重要的是經歷了過去6個月的運動，香港人已看清楚，若不從根本改變香港的政治制度，「政府只會繼續維持並濫用現行選舉法例，方便他們按中共命令進行政治審查」，這種情況不會因為一宗選舉呈請的勝敗而改變。

法官周家明則在庭上提到，香港眾志周庭提出選舉呈請一案中，法庭只處理程序方面的議題，即選舉主任未給予周庭機會解釋立場，認為法庭未曾觸及「本質」方面的議題，即法庭應引用甚麼測試，判斷參選人是否真誠擁護《基本法》。

朱凱廸去年12月參選元崗新村鄉郊代表選舉，遭選舉主任兩度去信詢問港獨立場，最終裁定其提名無效。朱凱廸後來向高院提出選舉呈請，認為選舉主任無權對他作政治審查及詢問他是否真誠擁護《基本法》，要求法庭裁定元崗新村鄉郊代表的當選結果無效。

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