劉兆佳：駱惠寧擅長處理政治問題　優先要務助中央駕馭香港局勢 (12:58)

劉兆佳指出，不論誰擔任中聯辦主任，都要負責任地及有效地貫徹執行四中全會及國家主席習近平訂下的對港政策。他認為新任中聯辦主任最優先的職責是解決香港政治問題，包括如何令中央駕馭香港局勢、防止香港出現顏色革命、盡快恢復社會秩序，以及在較為穩定的社會環境下推進與內地經濟合作，參與大灣區建設。

劉兆佳︰駱惠寧擅長處理政治問題 毋須受本地政治勢力影響

劉兆佳稱，駱惠寧是政治型幹部，擅長處理政治問題，跟以往技術官僚出身的中聯辦主任很不同，中央找一個較具政治能力，以及中央層面相當高位置的人擔任新中聯辦主任，未必不適合。劉續稱，由一個不需受舊思維影響，亦不需受本地政治勢力或各種利益集團影響的人執行中央對港政策，應是中央重要考慮。

劉估計，此事對擴大、強化及團結愛國陣營可能有新思維，有比較務實的人不是敵對中央，可與中央合作，如將他們招攬入愛國陣營，對政府有幫助。

王志民被免職，並有傳他將出任中央黨史和文獻研究院副院長，劉兆佳稱，研究院是一個重要智庫，對中央政策有影響力，不能說他去到毫不重要的位置，又表示找不到證據與問責有關。他續稱，修訂《逃犯條例》一事由特區政府主理，與中聯辦沒有太大關係，直至中央認為有外部勢力介入，中聯辦才介入。

譚耀宗盼駱惠寧帶來新意助港解困局

全國人大常委譚耀宗在同一節目中表示，駱惠寧曾任兩個省的第一把手，領導山西、清海兩省，有經驗及能力，希望他能帶來新意念，解決香港現時困局。

民主黨立法會議員涂謹申同場則稱，區議會選舉建制派大敗、反修例風波影響中美關係及台灣總統大選，中聯辦作為第一線在香港搜集情報、形勢分析及政策建議，中央內部自然要問責。

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