駱惠寧：近半年香港形勢令人揪心　熱切期盼能重回正軌 (11:30)

駱惠寧表示，香港是東方明珠、國際化大都市，香港為國家改革開放和現代化建設作出重要貢獻，祖國始終是香港最強大的後盾，近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌。他引述國家主席習近平的新年賀辭指出，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園，真誠希望香港及香港同胞好。

駱惠寧指出，對香港而言，一國兩制是最大優勢，國家繼續帶領中聯辦全體同事忠實履行職責，相信在特首林鄭月娥、香港特區政府及社會各界共同努力下，一定能確保憲法、《基本法》在香港貫徹實施，一定能確保一國兩制行穩致遠、香港長期繁榮穩定，他對此充滿信心。

駱惠寧說，今天剛上任，聽說有記者在中聯辦門口等候，而今天風大，因此他請媒體朋友到大廳見面，他從香港記者身上感受到勤奮和敬業，希望香港媒體支持中聯辦工作，並會安排時間與媒體進一步交流。

今早約8時45分，已有數十名記者在中聯辦外等候，約10名軍裝警員在門外駐守，水馬範圍內則有數名防暴警駐守。至9時許，記者陸續可在登記及安檢後進入中聯辦；有職員向記者說，駱惠寧是「同大家見吓面」，不會回應問題。

至9時35分，中聯辦職員稱駱惠寧「應差不多到」。至10時許，職員稱駱有公務，其後向記者派水。至約10時半，有職員提示記者將手機轉為靜音後，駱惠寧現身。

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