【小寒‧二十四節氣】中醫教養生：浸腳改善血氣　蜂蜜檸檬薑母茶防感冒 (08:36)

避免清水浸腳 懷孕血壓高等不宜

林冠傑表示，冬天浸腳可改善血氣，預防感冒；手腳冰冷，血氣不好，以及有靜脈曲張的上班一族尤其適合。浸腳時，避免只用清水，可加鹽浸腳，以免出現腳腫。浸腳適宜浸至內腳眼對上的三個手指位，可以浸到三陰交穴，有益於肺脾胃經。浸腳的溫度以不燙手便可，每次建議浸20至30分鐘左右，早上或晚上都可以，吃飽後至少兩小時後才浸腳。

林冠傑提醒，6種情況下不宜浸腳，包括：懷孕期間、血壓太高或太低、有皮膚疾病、醉酒後、有嚴重心臟病或太餓太飽。

除了浸腳，林冠傑分享蜂蜜檸檬薑母茶，醒胃驅寒，有預防感冒功效。

食譜：蜂蜜檸檬薑母茶（1人分量）

材料：薑 2至3片（或薑汁 1茶匙）、約70度熱水 8安士、蜂蜜 1茶匙（可按喜好增減）、檸檬汁 1-2滴

製法：以熱水焗薑片（或薑汁），約5至10分鐘後，加入蜂蜜和檸檬汁，只需調味到有微微薑味即可。

適合人士：男女均可，尤其適合小腹冰凍、雙膝軟而無力的人，或女士月經期間飲用，可早上空腹飲。此茶較溫燥，有胃炎或痱滋人士慎飲。

註：各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

文：黃詠賢

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