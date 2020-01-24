【武漢肺炎】曾到武漢中大內地女生不適送威院　曾到仁安求醫　衛署未獲通報 (22:40)

facebook CUHK Secrets晚上有人發帖稱，聯合書院伯利衡宿舍（伯宿）有全副防禦裝備的清潔人員在宿舍內消毒，伯利衡宿舍舍監、中大中國語言及文學系高級講師梁德華接受本報查詢，確認今晚約7時至8時一名來自內地、曾赴武漢的女宿生不適送院，該宿生有呼吸道感染徵狀。他說，根據紀錄，該女宿生曾到仁安醫院求醫，但不知為何她未有留院。

聯合書院學生會亦在facebook表示，中大校方消息指出，聯合書院伯利衡宿舍有同學有發燒和咳嗽等徵狀，傍晚有衛生署工作人員到訪伯宿。學生會引述消息指出，該同學曾到過武漢，已送往急症室就醫。

衛生署衛生防護中心回覆查詢表示，衛生防護中心未有接獲相關通報，在得悉有關個案後，中心已即時主動聯絡相關醫院跟進，並成功聯絡該病人。該病人為一名20歲女子，報稱曾發燒及患有上呼吸道感染徵狀，並於病發前14日內曾到訪武漢。中心已安排她送往威爾斯親王醫院接受進一步治療。

衛生防護中心稱，就武漢市出現的肺炎病例群組個案，已於去年12月31日起加強相關監測。鑑於最新情況，衛生防護中心於1月3日修訂監測準則，以擴大監測範圍。醫生如發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎徵狀，並曾於病發前14天內到訪武漢市（不論曾否到過街市或海鮮市場），應通報衛生防護中心。

衛生防護中心已分別於12月31日及1月3日致函醫生及私家醫院，通知有關武漢市肺炎病例群組個案的資料，呼籲加強留意及轉介懷疑個案至公立醫院接受隔離及化驗測試。

衛生防護中心特別要求私家醫生及私家醫院在通報任何符合加強監測時，必須即時聯絡衛生署當值衛生主任，以安排病人直接轉送至公立醫院入院接受隔離，並需要在病人等候轉送期間實施相應感染控制措施。

本報正向仁安醫院查詢。

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