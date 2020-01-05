【武漢肺炎】許樹昌：內地追查新病毒需時　遲通報不明肺炎可理解 (16:03)

許樹昌表示，目前已有線索顯示，武漢不明肺炎涉及新發冠狀病毒，而有關實驗室正分析基因，暫未公布。他指出，2003年爆發的SARS的宿主是蝙蝠，再傳染果子狸，於果子狸體內變種及傳染人類；而武漢爆發地的海鮮市場疑售賣野味，是次疫情是否由野味傳染人類則有待確認。

他表示，如涉及新發冠狀病毒，人體內沒有相關抗體，嚴重可引致呼吸衰竭。若患者受感染，不排除可經過咳嗽、打噴嚏的飛沫傳播。

他又說，武漢不明肺炎患者最早於2019年12月12日出現病徵。惟武漢衛健委於12月31日才公布疫情，被問到當局有否錯過阻斷傳播鏈的最佳時機，促成社區爆發的可能，他認為中間等待化驗結果的時間，「市場可能多了人受感染」，目前監察121名緊密接觸者，做法恰當。

他指出，一般而言，醫護會先用常規測試劑，發覺全部結果呈陰性，而患者仍有肺炎的時候才轉用其他方法，「新出現病毒引起的臨牀症狀，不會即時知道，需要時間行第一步，如有不妥，才思考是否新發現的東西，所以延遲可以理解」。

對於加強口岸監察，他認為可以考慮於高鐵、火車等車廂檢查乘客體溫，但不建議在機上檢查，因飛機着陸後會關閉空調系統、空氣流通差；如內地疫情出現社區爆發，或蔓延至其他省份，屆時應對曾到內地、出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀的病人作監察。

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