【上水和你行】警：上水警署遭擲汽油彈　上水廣場外警驅散制服多人【短片】 (18:20)

【18:20】遊行主辦者表示，有1萬人參與；警方表示，最高峰時有2500人。

【18:04】防暴警早前於新都廣場外再舉藍旗，並要求在場記者離開，記者退後約100米後，大部分防暴警撤退，路面交通及市面大致回復正常，但上水廣場巴士總站仍未恢復服務。

【17:30】被搜身後獲放行的陳先生指出，當時他尾隨一批防暴警察向上水火車站前行，忽然有另一批防暴警察截住稱「唔畀走」，之後便截查他及其他市民並搜身。其間，警察要求他們蹲下，有市民叫口號時，又有警察回應「光你X母」。陳先生指出，他只是上水街坊，警察搜身後未發現他攜帶防毒面具、激光筆等後，抄下他的姓名、地址及拍攝其身分證和樣貌後便放行。

另外，警方在facebook表示，上水公眾遊行主辦單位於下午2時50分已宣布結束活動，亦呼籲參與者散去，但仍有群眾聚集於上水中心一帶。警方多次警告現場的人離開，但仍有部分示威者拒絕聽從指示。於下午近4時，有示威者於上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧。為免情況惡化，警方約於4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結者，現時調查仍在進行中。

【17:27】新都廣場外有市民大叫口號後，防暴警舉起藍旗，有警員商量稱，「呢個上咗年紀，唔好搞佢」。另外，約10人一度被警方包圍，沒有被帶上旅遊巴，其後獲放行。

【17:07】防暴警於上水中心外舉起紅旗，警告在場市民停止衝擊，否則使用武力。

【16:57】於上水廣場一帶有逾40名市民被捕，防暴警將他們帶上白色旅遊巴，有被捕者大叫全名時，再有警察大叫「曱甴」，有被捕者頭部受傷，包上繃帶。

【16:46】新都廣場外有10多名年輕人及中年人被防暴警包圍，逐一搜身及搜袋，有數十名市民圍觀及為被包圍者打氣，大叫「撐住呀！」，又提醒被捕後要保持緘默。

警方已封鎖連接新都廣場及上水廣場的天橋，有防暴警在天橋上拍掌大叫「拉得好！」，另外有市民詢問被包圍者全名時，同一批防暴警再一同大叫「蟑螂」。

【16:44】林卓廷於上水廣場外接受傳媒訪問時表示，質疑警方制服多人是無需要及對此感遺憾，認為會「好容易拉錯無辜的市民」，造成濫捕。他指出，警方發出的不反對通知書遊行結束時間為下午5時，遊行市民需要時間散去，他相信警方的拘捕理由「站唔住腳」。

【16:28】10多名蒙面持棍疑似便衣警及防暴警一度進入上水中心，其後攙扶一人離開。

【16:15】防暴警於上水花園第四號、上水廣場外制服多名年輕黑衣人，其間向人群施放胡椒噴霧，現場情況一度混亂。

【15:51】大批遊行市民繼續於上水廣場外聚集，防暴警再次舉起藍旗，指在場市民擾亂秩序及參與非法集結。

【15:22】有抵達終點的遊行市民呼籲仍在符興街的人散去，稱符興街有警方封鎖線。有遊行市民質疑「咁快就完」，稱剛開始遊行，應要求警方開路。在符興街的遊行市民其後繼續從新康街往上水站方向前行。

【15:10】防暴警於新運路天橋上及新都廣場外舉起藍旗，指市民完成遊行後，集結在不屬於不反對通知書的範圍，要求遊行市民盡快散去。

【15:04】警察公共關係科督察鄒昊亨在上水進行facebook直播時表示，約下午2時40分，有暴徒向上水警署投擲汽油彈，導致一輛警車被熏黑。因應現場情況，警方已使用最低相應武力，包括施放催淚煙以制止違法行為。

【14:54】遊行隊頭抵達港鐵上水站對開的新運路，林卓廷呼籲遊行市民散去，以方便隊伍後方的人能夠繼續前行。

【14:40】大批防暴警於符興街等街道戒備，遊行路線沿途有餐廳派水，新成路有獸醫診所醫護向遊行市民派口罩，並一起叫口號。

【14:38】約150人於「和你行」遊行前在上水花園第一號集會，有人戴上「V煞」面具。下午約2時，新康街及附近有不少店舖已落閘，包括多間藥房。另一邊廂，上水區鄉事委員會主席侯志強率約20名市民清理街道，約20分鐘後離去。

遊行於2時半開始，立法會議員兼北區區議員林卓廷，與參加者沿街道遊行及叫口號。

逃犯條例 相關新聞：

爆粗稱示威者「曱甴」 教師停職扣薪兩周 德信中學校董會：再犯即炒

上水今「和你行」反水客 主辦者強調和平