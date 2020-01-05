【上水和你行】警：上水警署遭擲汽油彈　上水廣場外警驅散制服多人 (16:28)

【16:28】10多名蒙面持棍疑似便衣警及防暴警一度進入上水中心，其後攙扶一人離開。

【16:15】防暴警於上水花園第四號、上水廣場外制服多名年輕黑衣人，其間向人群施放胡椒噴霧，現場情況一度混亂。

【15:51】大批遊行市民繼續於上水廣場外聚集，防暴警再次舉起藍旗，指在場市民擾亂秩序及參與非法集結。

【15:22】有抵達終點的遊行市民呼籲仍在符興街的人散去，稱符興街有警方封鎖線。有遊行市民質疑「咁快就完」，稱剛開始遊行，應要求警方開路。在符興街的遊行市民其後繼續從新康街往上水站方向前行。

【15:10】防暴警於新運路天橋上及新都廣場外舉起藍旗，指市民完成遊行後，集結在不屬於不反對通知書的範圍，要求遊行市民盡快散去。

【15:04】警察公共關係科督察鄒昊亨在上水進行facebook直播時表示，約下午2時40分，有暴徒向上水警署投擲汽油彈，導致一輛警車被熏黑。因應現場情況，警方已使用最低相應武力，包括施放催淚煙以制止違法行為。

【14:54】遊行隊頭抵達港鐵上水站對開的新運路，林卓廷呼籲遊行市民散去，以方便隊伍後方的人能夠繼續前行。

【14:40】大批防暴警於符興街等街道戒備，遊行路線沿途有餐廳派水，新成路有獸醫診所醫護向遊行市民派口罩，並一起叫口號。

【14:38】約150人於「和你行」遊行前在上水花園第一號集會，有人戴上「V煞」面具。下午約2時，新康街及附近有不少店舖已落閘，包括多間藥房。另一邊廂，上水區鄉事委員會主席侯志強率約20名市民清理街道，約20分鐘後離去。

遊行於2時半開始，立法會議員兼北區區議員林卓廷，與參加者沿街道遊行及叫口號。

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