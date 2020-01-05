港聞

【武漢肺炎】再多8人武漢返港後現疑似肺炎病徵　累計個案增至16宗 (17:53)

【17:53】新增一宗私家醫院呈報的監測個案，病人為9歲男童，已轉送聯合醫院。截至今日（5日）中午12時，公立及私立醫院於過去24小時共接收8名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人；詳情見：16宗相關病人個案

【17:05】醫管局公布，截至今日（5日）中午12時，公立醫院於過去24小時共接收7名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人：

醫院       年齡   性別   情況

瑪嘉烈醫院   32   男   穩定

瑪嘉烈醫院   2   女   穩定

伊利沙伯醫院   42   女   穩定

伊利沙伯醫院   22   男   穩定

伊利沙伯醫院   55   男   穩定

律敦治及鄧肇堅醫院   45   女   穩定

將軍澳醫院   45   男   穩定

醫管局已向衛生署呈報有關個案，並已把病人樣本送交化驗。有關病人現正接受隔離治療，於病發前並沒有到過武漢的濕街市。醫管局會繼續監察有關病人情況及提供合適治療。

連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衛生署呈報15宗相關病人個案，其中5人已經出院。

【15:51】武漢不明肺炎引起各地關注，食物及衛生局長陳肇始今早（5日）出席活動後表示，由昨日（4日）中午12時至今早11時，公立醫院共接收6名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，目前情況穩定。本港至今累計14宗相關監測個案。

消息指出，上述6宗新增的監測個案，分別留醫將軍澳醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及律敦治醫院。

陳肇始表示，醫管局已有應變計劃，嚴陣以待，港府會全方位應對，繼續與內地相關部委溝通，以獲得最新資訊。她呼籲市民提高警覺，注意個人衛生，尤其是出外旅遊或外遊返港時，特別是武漢。她亦提醒，如市民前往內地，避免進入濕貨街市或進食野味。

流感方面，陳肇始引述衛生防護中心資料指出，目前暫時仍處於基線水平之下。她說，醫管局正爭取在流感高峰期來到前，展開騰空牀位、人手安排、急症室應對等工作，她亦再呼籲市民盡快接種流感疫苗。

世界衛生組織今日則在Twitter貼文稱，已接獲中國通報武漢出現一系列肺炎個案，當中暫未有死亡個案。

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