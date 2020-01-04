王志民被免去中聯辦主任職務　消息：正常調動　中央評價高 (19:23)

【19:23更新】接近中央政府消息人士稱，這次屬正常人事調動，中央對王志民的評價很高，王志民不是因工作原因被免職，而是另有任命，因新的任命並非在國務院系統，因此稍後才會宣布，中央對其工作是認可的。

駱惠寧處理貪腐及經濟轉型獲中央肯定

至於新任中聯辦主任駱惠寧，消息人士說，駱在山西任職期間，有兩項工作獲中央肯定，一是處理貪污腐敗，二是處理經濟轉型。他早年來過香港。

對於駱惠寧以65歲之齡調任香港中聯辦，消息人士表示，雖然內地官員一般的退任年齡為65歲，但這只屬一般原則，中央對官員的任命主要看工作需要和人選是否適用，是次任命駱惠寧顯示香港的工作比較特殊。他在山西處理過特大腐敗案件，若處理不好對當地的發展等都有影響，而這工作獲中央肯定，相信他在處理香港複雜問題上會有把握。

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路透社2019年11月曾引述知情人士報道，中央不滿中聯辦誤判形勢，未能處理香港的反修例風波，正考慮撤換（considering replacing）王志民；外交部駐港公署曾發聲明，稱已就不實報道向路透社提出嚴正交涉，敦促對方秉持真實、專業、負責任的態度，立即停止傳播不實消息。

王志民2019年12月3日出席北京人民大會堂舉行的澳門《基本法》實施20周年座談會，他在座談會上無發言，但接受《大公報》、《文匯報》訪問，稱「我本人和中聯辦的領導班子」，會繼續堅決貫徹國家主席習近平早前於巴西發表的「三個堅定不移」、「三個堅定支持」精神，又表明「我和我中聯辦的班子、同事，一定繼續忠實地履行中央賦予我們在香港的職能」。

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