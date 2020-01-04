王志民被免去中聯辦主任職務　有消息稱正常調動有指屬問責 (20:17)

【20:17】另有北京消息人士稱，中央對中聯辦在香港抗爭運動前期及其間的社情民意研判失誤大為不滿。在區議會選舉期間，中聯辦也沒有支持港府的完善方案。消息人士說，這一任命，是對王志民某種形式的問責。

【19:23】接近中央政府消息人士稱，這次屬正常人事調動，中央對王志民的評價很高，王志民不是因工作原因被免職，而是另有任命，因新的任命並非在國務院系統，因此稍後才會宣布，中央對其工作是認可的。

駱惠寧處理貪腐及經濟轉型獲中央肯定

至於新任中聯辦主任駱惠寧，消息人士說，駱在山西任職期間，有兩項工作獲中央肯定，一是處理貪污腐敗，二是處理經濟轉型。他早年來過香港。

對於駱惠寧以65歲之齡調任香港中聯辦，消息人士表示，雖然內地官員一般的退任年齡為65歲，但這只屬一般原則，中央對官員的任命主要看工作需要和人選是否適用，是次任命駱惠寧顯示香港的工作比較特殊。他在山西處理過特大腐敗案件，若處理不好對當地的發展等都有影響，而這工作獲中央肯定，相信他在處理香港複雜問題上會有把握。

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路透社2019年11月曾引述知情人士報道，中央不滿中聯辦誤判形勢，未能處理香港的反修例風波，正考慮撤換（considering replacing）王志民；外交部駐港公署曾發聲明，稱已就不實報道向路透社提出嚴正交涉，敦促對方秉持真實、專業、負責任的態度，立即停止傳播不實消息。

王志民2019年12月3日出席北京人民大會堂舉行的澳門《基本法》實施20周年座談會，他在座談會上無發言，但接受《大公報》、《文匯報》訪問，稱「我本人和中聯辦的領導班子」，會繼續堅決貫徹國家主席習近平早前於巴西發表的「三個堅定不移」、「三個堅定支持」精神，又表明「我和我中聯辦的班子、同事，一定繼續忠實地履行中央賦予我們在香港的職能」。

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