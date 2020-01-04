中大拓展及籌募處長宿舍上吊亡 (17:59)

多名中大消息人士向本報確認，死者為中大拓展及籌募處處長周瑤慧。據悉，她近日受工作壓力及家庭問題困擾。

中大發言人表示，對於同事離世感到難過，向其家人致以深切慰問，會盡力提供適切協助，同時會為有需要的同事提供情緒支援。

周瑤慧80年代於中大電子計算學系畢業，再完成中大工商管理碩士課程。她前年12月接受《崇基校園通訊》訪問時，稱自己和丈夫近年在崇基聖誕兒童聯歡中扮演「聖誕老人伉儷」，有「聖誕老婆」之稱。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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