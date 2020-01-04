中大拓展及籌募處長宿舍上吊亡 (17:59)

昨日（3日）下午5時許，一名50歲女子在中文大學一間職員宿舍內以尼龍繩上吊，其19歲女兒發現時大驚，自行將母親解下並報警。救護員接報到場，女子昏迷送往威爾斯親王醫院治理，其後證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。
多名中大消息人士向本報確認，死者為中大拓展及籌募處處長周瑤慧。據悉，她近日受工作壓力及家庭問題困擾。
中大發言人表示，對於同事離世感到難過，向其家人致以深切慰問，會盡力提供適切協助，同時會為有需要的同事提供情緒支援。
周瑤慧80年代於中大電子計算學系畢業，再完成中大工商管理碩士課程。她前年12月接受《崇基校園通訊》訪問時，稱自己和丈夫近年在崇基聖誕兒童聯歡中扮演「聖誕老人伉儷」，有「聖誕老婆」之稱。
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