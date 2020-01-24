何滿添追思會　太太悼念辭：他熱愛教育鞠躬盡瘁　憶拍拖禮物《諸子雜談》 (16:22)

何太提及，何校長當教師時要教學及進修，做了校長，「以為你不用授課了，怎知你說：『看人下棋不及自己下有滿足感』」，結果何校長再次走進教室，還當上分區校長會主席、通識科委員等。

談到與何校長拍拖點滴，她憶述，何校長是她的初戀，兩人拍拖，她收到的第一份禮物是《諸子雜談》，「那時二十來歲的我雖然長得不美，好抵也是一個女生，雖然不用送我什麼鮮花、手袋飾物……也不需要這樣另類吧！」她說，嘗試閱讀，幸好毋須交閱讀報告，「我看了幾頁就放棄了」。

最後，何太表示非常滿意何校長送她的最後禮物───「你留給我所有的回憶和我們兩個極像你的女兒」，她非常滿意，必會珍而重之。

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