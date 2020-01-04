涉腳踢拉扯途人行李箱　青年准保釋禁足上水廣場 (12:38)

報稱無業的被告曹禮然（19歲），被控於2019年12月28日在上水廣場2樓行人天橋的公眾地方作出擾亂秩序行為，即腳踢及拉扯一名女子的行李箱，上述行為相當可能破壞社會安寧。

控方申請押後案件，待警方進一步調查，不反對被告保釋，但要求法庭施加被告保釋條件，包括宵禁令、禁足上水廣場、不准離港。辯方一度爭議是否需要守宵禁令及不得離港。

署理主任裁判官高偉雄批准被告以3000元保釋，禁足上水廣場，不准離港，每周往警署報到，須遵守宵禁令，每晚11時至翌早7時留在家中。

根據《公安條例》17B(2)，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇、辱罵或侮辱的言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致破壞社會安寧，即屬犯罪，一經定罪，最高可判罰款5000元及監禁12個月。

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