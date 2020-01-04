何滿添追思會逾百人出席　學生：校長中立給自由發聲 (11:31)

梁小姐表示，中學時期曾經歷父母離婚，父親待她不好，校長得知後，即約她見面數次，「他叫我不要因為家庭而放棄學業，記得他說人生是自己的，只有自己可為自己人生努力，不可以放棄」，又答應若她努力，他會為她寫推薦信。她更記得有次約見校長，校長早上要覆診，本可不回校，但他仍特意回校見她，見面後趕赴求醫。

已離校3年的舊生鄭同學今日亦特意回校，她憶述唸中二時，因為反對推行國民教育而罷課半天，校長給予學生自由，「當時很少中學可以罷課，那時我覺得自己雖然年幼，但能夠為自己發聲，有資格發聲」。她指出，近月亦從新聞得知校長開放課室予反修訂《逃犯條例》的罷課生，對於校長離世她感到非常可惜，「一位這麼為學生的好校長，就這樣離開了」。

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