【武漢肺炎】陳肇始：擬將新型傳染病納法定呈報傳染病　張建宗︰毋須減往來武漢航班及列車班次 (12:15)

【12:15】政務司長張建宗今早見傳媒時表示，武漢爆發不明原因的病毒性肺炎，港府已高度戒備，今早亦已公布新型傳染病準備及應變計劃，啟動嚴重應變級別，強調政府不會掉以輕心，在口岸防禦方面會採取嚴謹部署，以及與內地部門保持緊密聯繫，密切留意情況，若本港爆發懷疑個案，當局會即時作出回應。

對於本港昨日再增加兩宗武漢返港後發燒的求醫個案，張建宗說，現階段無必要減少往來武漢的航班或高鐵班次，最重要是做好把關，市民做好個人衛生，政府加強檢疫工作。

【10:27】食物及衛生局長陳肇始今早（4日）出席港台節目時表示，本港至今累計有7宗懷疑個案，患者曾到武漢但無到過濕貨街市，並非嚴重肺炎個案，大部分經檢測後證實為流感，當中4人已出院。她指出，醫管局或會調整醫院探病時間以減少人流，另亦計劃修訂《預防及控制疾病條例》，將新型傳染病納入法定呈報傳染病，規定醫生須向衛生署呈報懷疑個案，以提供多一重保障，希望能盡快在數周內完成，政府有需要時不排除派員到武漢了解疫情。

陳肇始指出，本港至今累計有7宗懷疑肺炎個案，當中有3人仍然留醫，分別在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院。政府已啟動跨部門會議應對，衛生署會透過教育局發信通知學校及家長提高警覺，社會福利署亦會提醒院舍及日間中心加強警覺，康文署會加強消毒及清洗設施。

台灣和澳門當局會登上來自武漢的航機，逐一篩查乘客體溫或健康評估。陳肇始表示，衛生署衛生防護中心檢視過相關做法，但目前本港關口已有人手進行抽驗，從武漢返港的關口亦已加設紅外線熱像儀，現時做法穩妥及能有效監測。港府與國家家衛健委一直有既定溝通機制，互相就任何應急措施或重大政策交流及通報，政府會再檢視此溝通機制，有需要時不排除派員到武漢了解，但相信現時的溝通機制有效。

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