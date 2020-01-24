【武漢肺炎】陳肇始：擬將新型傳染病納入法定呈報傳染病　不排除派員到武漢了解 (10:27)

陳肇始指出，本港至今累計有7宗懷疑肺炎個案，當中有3人仍然留醫，分別在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院。政府已啟動跨部門會議應對，衛生署會透過教育局發信通知學校及家長提高警覺，社會福利署亦會提醒院舍及日間中心加強警覺，康文署會加強消毒及清洗設施。

台灣和澳門當局會登上來自武漢的航機，逐一篩查乘客體溫或健康評估。陳肇始表示，衛生署衛生防護中心檢視過相關做法，但目前本港關口已有人手進行抽驗，從武漢返港的關口亦已加設紅外線熱像儀，現時做法穩妥及能有效監測。港府與國家家衛健委一直有既定溝通機制，互相就任何應急措施或重大政策交流及通報，政府會再檢視此溝通機制，有需要時不排除派員到武漢了解，但相信現時的溝通機制有效。

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