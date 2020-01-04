龍華酒店二級火　市民今往看孔雀　金庸李小龍曾下榻 (14:17)

【14:17】龍華酒店今早照常營業，門外亦有貼出告示，起火位置已用帆布遮蓋，工人在行人通道位置進行維修工程。中午時分，一批內地旅客在酒店內用膳。酒店店長吳鴻澤向記者透露，玄學家蘇民峰凌晨致電他，稱火警是「火燒旺地」。

郭氏夫婦昨晚透過新聞得知酒店發生二級火，今日行經附近特意前去看孔雀，郭太稱孔雀很平靜，又見到起火位置熏黑，但損毁未算嚴重，已進行相關工程。

起火花圃外有一門牌，上面寫有「滙澤樂園」，負責人劉少珊稱，火警發生至今，暫未有時間到花圃了解，相信損失不大。她2015年租借龍華酒店行人通道旁的地方設立花圃，用作推廣有機種植、綠化等環保概念，花圃曾舉辦工作坊，現時主要用作展示有機植物。她稱，當初雙方曾簽訂協議，惟幾個月後雙方對該塊土地的用途出現意見分歧，引起租務糾紛。本報正就此向龍華酒店查詢。

【10:12】昨晚（1月3日）11時許，逾80年歷史的沙田龍華酒店一個面積約10米乘10米的花圃起火，現場火光熊熊，大量濃煙瀰漫半空，30人自行疏散，消防接報到場開喉將火救熄，火警中花圃及一條行人通道上蓋被燒毁，初步調查相信事件無可疑，起火原因仍待調查。

事件中無人受傷，酒店內飼養的數隻孔雀及白鴿未有受到波及。花圃的出入口設於酒店行人通道內，酒店店長吳鴻澤稱，起火的花圃位於酒店磚牆以外，並不屬於酒店範圍。

龍華酒店建於1938年，前身為富商鍾秀長妻子所建的別墅，建築物呈四方形，外牆為紅色，故有「四方樓」之稱。酒店於1951年正式開業，設有7間套房，據說在50年代，粵劇名伶紅線女、任劍輝、芳艷芬是酒店常客，金庸租住酒店期間曾完成幾部武俠小說，另外李小龍拍攝電影時亦曾下榻酒店。

由於酒店本身有飼養白鴿，創辦人嘗試推出乳鴿菜式，結果成為招牌菜「紅燒乳鴿」。直至1985年，因政府發展沙田新市鎮，加上未能符合《消防條例》而停辦酒店業務，但保留酒店的名稱。