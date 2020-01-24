【武漢肺炎】政府啟動嚴重應變級別　新型傳染病影響市民健康的風險屬中等 (08:59)

衛生署衛生防護中心表示，現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種「對公共衛生有重要性的新型傳染病」，即指不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病，但由於其特性或已改變，故不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類亦會受到感染。這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衛生緊急事件。在嚴重應變級別下，對市民健康的即時影響屬於中等。

政府會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，啟動或解除應變級別，並採取相應的防控措施。

嚴重應變級別指在香港出現的新型傳染病，對人類健康造成新而嚴重影響的風險，屬於中等的情況。一般而言，嚴重應變級別顯示，在本港出現有限度傳播，例如出現人類感染新型傳染病的零星或小規模病例羣組。

就人畜共患傳染病而言，當香港出現動物爆發新型傳染病，而有關動物可能與一般人群有緊密接觸，並有大量證據顯示動物傳染人類。其他情況包括在香港有緊密的貿易及旅遊關係的地區，證實出現相當的新型傳染病人類感染個案。

了解更多有關「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」，可瀏覽 衞生防護中心網站 的資訊。

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