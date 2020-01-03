元旦夜銅鑼灣被圍捕　保釋男子：絕對是濫捕 (22:04)

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Marco初時與身邊不少市民都誤以為經警方截查後可以獲放行，至當晚約10時半開始見有人被搜身後面向牆坐下始心知不妙，未幾一名女督察宣布在場所有人涉嫌非法集結正式被捕，之後被扣上索帶，逐一被押上旅遊巴帶走，全程約3小時。

Marco被押往香港仔警署，與約60名被捕男子坐在一個相信為簡報室（Briefing Room）的房間，由6名身穿綠色防暴裝的警員看守，「面壁過咗48個鐘」，逐一打指模、影犯人相等手續。他稱，獲安排打電話前，獨居的他最擔心「屋企隻狗會餓死」，至翌日（2日）早上9時許才獲准打電話，曾打給朋友報平安及要求代為餵狗，但他未有找律師。

被捕後遭羈押的人，寂靜時或會回想被捕時片段，或質問自己會否真的做錯什麼，但Marco斬釘截鐵說「無猶豫，我知自己無錯嘛」，他指事件根本是單純的濫捕，「企喺度就塔我」。「根本濫捕就已經唔人道」，他表示，被羈留期間未有受到不人道對待，亦只有個別警員態度不佳，被捕者交談時曾有警員夾雜粗口呼喝，除此之後最辛苦就是48小時內都不能躺直休息。

在北角警署獲釋的陳先生指出，當日有參與遊行，到銅鑼灣吃飯後於祟光門外準備坐車，突然防暴警衝至施放催淚彈，他遂向灣仔方向跑，約8時被截停，至晚上11時正式被捕。翌日早上3時警方提供灰衣服供被捕者更換，因要扣查其身穿的衣服、鞋、電話、書包等。他和其他被捕者被安排在警署內一個有蓋停車場作臨時羈留地點，以鐵馬分隔，每40至50人在一個區域，有膠櫈供他們坐，有毛氈供禦寒。他說，在警署內沒有遭遇辱罵或暴力對待，在拘捕時則有少許語言暴力。

陳先生又指出，警方有提供電話與親友或律師聯絡，因使用者眾多，輪候時間較長，但認為可接受，自己被捕後約12小時後致電親友報平安。他又說，警方有提供一日三餐，「但全部都係火腿」。他40多小時內只錄過一次口供，其餘時間都在等，直至保釋外出。他直指警方「絕對係濫捕」，有人聲稱是露宿者，亦提供「家當」檢查，但都被警方圍捕，最後不知有否被帶返警署。他亦見到一對年長男女，男為退休人士，女持拐杖，表明只是途經現場，同樣被搜查。

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