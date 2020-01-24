【武漢肺炎．短片】林鄭陳肇始西九站視察口岸防控措施　新聞處發片見沒戴口罩 (20:02)

林鄭月娥與陳肇始在西九龍站出入境口岸，聽取衛生防護中心港口躬生科人員講解健康監察措施，包括提供健康資訊、以紅外線熱像儀監測入境者體溫，以及跟進發燒旅客，其間林太曾問及健康監察人員「點樣（從儀器）睇到（旅客）有問題呢？」對方回應稱儀器「會響」以通知他們追蹤涉事者。林太等人其後到西九龍站公眾範圍，視察港鐵因應近日情況而加強的站內清潔工作。

林鄭月娥表示，各相關部門和機構已因應武漢肺炎情況作充分準備和安排，政府亦已從多方面加強防控措施，並每日公布在加強監察下的個案數字。她呼籲市民加強個人及環境衛生措施，旅客如出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。

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