已打疫苗歲半嬰染甲流不治　衛署：最新陽性病毒逾六成屬H1 (18:13)

涉事男嬰過往健康良好，上周六（12月28日）起發燒、咳嗽、流鼻水及嘔吐，翌日被帶往香港養和醫院求醫並入院接受診治，翌日轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受進一步治療。其呼吸道樣本對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦病變，延至昨日（2日）不治，是去年呈報的第二宗兒童流感相關死亡個案。

衛生防護中心稱，現階段未有足夠數據可準確預測本地冬季流感季節將主要流行的病毒株，與本季北半球疫苗是否脗合。但中心同時指出，流感病毒抗原分析結果顯示，去年11月底至12月23日期間檢測到的絕大部分甲型（H1）和全部乙型流感病毒，都與2019/20年度北半球流感疫苗的病毒株類似；但甲型（H3）流感病毒的抗原則與疫苗病毒株的不相似。這代表疫苗對甲型（H3）流感保護性較差。

中心表示，本地季節流感的整體活躍程度在過去兩周逐漸上升，預計冬季流感季節快將來臨。截至上月28日一周的陽性流感病毒檢測中，最常見為甲型（H1）流感病毒，佔逾60%；其次為甲型（H3）流感；乙型流感只佔小量，中心呼籲市民盡早接種季節流感疫苗，以加強對流感的保護。

其他報道：【武漢肺炎】許樹昌稱武漢肺炎疑涉新發冠狀病毒 醫管局要求訪客戴口罩

其他報道：武漢隔離者續增 源頭街市戒備升級 未再通報疫情 傳媒稱附近小區現患者