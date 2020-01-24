精神科醫學院收近200宗求助　記者物業管理群祖面對精神壓力較大 (18:20)

80名合資格接受資助、精神健康評估與治療的求助者中，年齡介乎7至73歲，平均年齡為33歲。當中有49%被初步診斷出現焦慮症徵狀；40%有抑鬱徵狀；另11%有創傷後遺症徵狀。7歲求助者為警察的兒子，在社工轉介下接受精神科醫生跟進，初步診斷出現情緒低落、創傷後遺症的病徵。

此外，學院在去年10月至12月期間，進行一項關於社會動蕩對精神健康的問卷調查，共784人受訪，包括記者及物業管理員的特別群組人士、老師和社工等把關者、中學生家長、社會大眾等。

調查發現，19歲或以下的受訪者中，分別有57.1%及53.8%的人出現抑鬱和焦慮徵狀；收入為9000元或以下的人當中，有35.1%及40.5%的人分別有抑鬱和焦慮徵狀。此外，記者及物業管理群組中，有30%分數高於抑鬱和焦慮診斷問卷中的分界點，顯示因職業需要而直接參與社會動蕩的人，更容易出現抑鬱和焦慮徵狀。

精神科醫學院推出的志願診症服務計劃，將延長至2020年12月，符合資格的參與者可獲八次免費診症服務以及6000元的藥費資助。截至去年12月，有12名參與者完成四次精神科診症服務，當中三人轉介至公立醫院精神科跟進。

精神科醫學院院長吳文建表示，調查顯示19歲或以下、月入9000元或以下，記者或物業管理群祖，在反修例事件上面對較大精神壓力，期望港府對上述群組人士增撥資源，支援精神健康的教育和治療。

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