沙田區議會今首次會議　程張迎黃學禮任正副主席　通過設委員會監察警執法 (18:07)

首次會議由沙田民政事務專員陳婉雯主持選舉正副主席。多名議員批評找不到她了解首次會議日期等，指摘她只著下屬回覆；又批評她沒有如上屆首次會議，加入委任秘書等其他議程。

陳婉雯反駁「專員得一個」，但她有團隊回覆議員，議員問的問題都「答到晒」，她又謂自6月以來社會動盪，很多地區事務要處理。她稱，今日主持會議選舉正副主席，是按法律進行，她無權加其他議程。

程張迎主持會議後，公民黨陸梓峂即提出為反修例運動中失去生命的示威者默哀，民選議員中唯一建制派、民建聯林港坤，以及當然議員、沙田鄉委會主席莫錦貴認為要加入為被磚擲中的70歲長者默哀，其後二人離席。陳婉雯等民政事務處職員亦沒站立默哀。

黃學禮、身兼民陣召集人的岑子杰和陳珮明分別提出臨時動議。黃學禮要求將「地區設施管理委員會」加入「保安事務」，檢視自6月來沙田區內的暴力事件，批評警方破壞社區安寧。他動議政府要停止警暴，接受「五大訴求」；岑子杰動議反對警隊加薪；陳珮明動議就出現懷疑肺炎個案，要求當局加強清潔公共設施等。

沙田區議會以38票通過動議，將地區設施管理委員會改名為「地區設施管理及保安事務委員會」，並在委員會下成立專責工作小組，監察警方執法。

沙田區議會共42名議員，建制派莫錦貴、林港坤離席，民主派鄭則文和麥潤培請假，上述動議獲在席議員一致通過。

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