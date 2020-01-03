中大抽樣驗室內外空氣　樣本污染物對健康危害「微不足道」 (17:19)

中大表示，5種催淚氣體殘留物測試在大學體育館、大學正門附近和在新亞書院進行，並收取了9個環境空氣樣本、9個環境表面擦拭樣本和6個水樣本。根據現場空氣及表面擦拭的抽樣測試結果，鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS）、α氯乙酰苯（CN）、辣椒素及二氫辣椒素（OC）、氰化氫（HCN）及表面灰塵中的鎳（Ni）的濃度水平皆遠低於環保署2003年發出的《評估香港有毒空氣污染物的量度數據》所規定的最低數值，因此這些污染物在空氣和表面樣本中皆未被察覺到。

而在水樣本測試結果，測試污染物的濃度水平亦遠低於在報告上所規定的最低數值，該些污染物在水源中亦未被察覺到。中大總結稱，今次空氣樣本測試結果遠低於國際指引或香港環境空氣監測的數據，空氣樣本中的污染物及校內5種催淚氣體殘留物對健康的危害是微不足道。

（中大第四批校園環境檢測結果）

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