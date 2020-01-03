理大生涉藏汽油彈材料　辯方稱警棍打被告左眼或犯酷刑罪 (15:50)

被告吳俊偉（22歲）為理大會計系四年級生。裁判官劉綺雲將案件押後至2月10日再訊，並拒絕被告的保釋申請，他要被繼續還押。

辯方早前反對把警員經手的所有證物呈堂，包括涉案玻璃樽、燃料罐、「檢取手機聲明書」、被告戴裝備的照片、從被告手機檢取的相片等。

控方今早甫開庭指出，警方從被告身上搜出的物品，全都應該呈上法庭，因為「啲死物唔需要被告自願下處理」。控方稱，法庭只需處理與手機有關的材料，以及被告戴裝備的照片可否呈堂，其中被告戴裝備的照片含有招認成分。

辯方大律師郭憬憲反駁，被告被捕後遭警方使用過分暴力，這個情況下「誕生」的證物都應該剔除。郭憬憲引用《刑事罪行（酷刑）條例》指出，公職人員如行使職務時，令他人肉體或精神上受痛苦，即犯施行酷刑罪；由於警員「用警棍打一下已經係酷刑」，本案有警員以警棍毆打被告左眼，或犯下酷刑罪。

裁判官劉綺雲稱，如果被告承受不人道對待或折磨（degrading treatment or torture），原則上應該開啟「案中案」決定證物的呈堂性，遂問及控方是否需要索取律政司意見。短暫休庭後，控方稱爭議在於《酷刑條例》，牽涉《基本法》及憲法內容，申請再押後以索取指示，獲劉官批准。

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