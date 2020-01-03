【元旦遊行】客席講師等9人涉管有自製弩等違禁武器　8人准保釋 (15:28)

首八宗案件被告為侍應許翹灝（19歲）、待應林子龍（19歲）、學生任浚銘（19歲）、教大客席講師岑嘉林（37歲）、學生陳業云（17歲）、侍應劉傑寧（24歲）、建築工人曾朗軒（19歲）及電工馮志強（39歲），八人各被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用；任浚銘另被控一項管有違禁武器。第九宗案件被告為報稱無業的陳景勝（27歲），他被控一項管有攻擊性武器。

除任浚銘不准保釋，其餘獲准以1000元至2萬元保釋，部分被告須遵守宵禁令或不得離港令等條件，案件分別押後至2月27日至3月26日再訊。

控罪分別指稱，許翹灝於1月1日在灣仔告士打道80號外管有兩支士巴拿；林子龍在灣仔軍器廠街天橋管有兩柄槌仔、一個灰色口罩、一個粉紅色防毒面具和三對3M手套；任浚銘在灣仔莊士敦道修頓遊樂場管有一個自製鐵蓮花及95個自製鐵蒺藜；岑嘉林在皇后大道東213號胡忠大廈外管有一把自製弩、20支尖木棒及兩支木棒。

另外，陳業云在灣仔金聯商業中心外管有一柄鎚、一把鎅刀、一支裝有不明液體及白色粉末的膠樽、一個打火機及一支可伸縮的行山杖；劉傑寧在銅鑼灣波斯富街62號至68號快樂大廈外管有一把銀色摺刀、一把黑色萬用刀連黑色套、一把黑色萬用刀、一把銀色萬用刀、一支銀色金屬針及一塊銀色刀片。

曾朗軒則在軍器廠街天橋上管有一個空玻璃樽、一包砂糖、兩個火機、一個3M防毒面罩、一卷保鮮紙、兩對手套、七個黑色口罩、兩個護目鏡、一個黑色背包、一件藍色風禮和一個黑色頭套。馮志強於銅鑼灣站E出口管有一包塑料索帶、一隻白色手套、一個黑色口罩、一包氣球及一樽白色油。陳景勝於香港站公共運輸交匯處出入口處外管有一把摺刀、一柄槌、一支藍色雷射筆及一罐噴漆。

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