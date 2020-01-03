【元旦遊行】客席講師等9人涉管有自製弩等違禁武器　8人准保釋 (15:28)

民陣1月1日發起「毋忘承諾，並肩同行」 元旦大遊行，包括教大客席講師在內的9名17歲至39歲男子，有人於遊行前被搜到士巴拿、槌仔、自製鐵蒺藜等物品，分別被控以管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用或管有違禁武器等罪名，今日（3日）在東區裁判法院分9宗案件提堂。
首八宗案件被告為侍應許翹灝（19歲）、待應林子龍（19歲）、學生任浚銘（19歲）、教大客席講師岑嘉林（37歲）、學生陳業云（17歲）、侍應劉傑寧（24歲）、建築工人曾朗軒（19歲）及電工馮志強（39歲），八人各被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用；任浚銘另被控一項管有違禁武器。第九宗案件被告為報稱無業的陳景勝（27歲），他被控一項管有攻擊性武器。
除任浚銘不准保釋，其餘獲准以1000元至2萬元保釋，部分被告須遵守宵禁令或不得離港令等條件，案件分別押後至2月27日至3月26日再訊。
控罪分別指稱，許翹灝於1月1日在灣仔告士打道80號外管有兩支士巴拿；林子龍在灣仔軍器廠街天橋管有兩柄槌仔、一個灰色口罩、一個粉紅色防毒面具和三對3M手套；任浚銘在灣仔莊士敦道修頓遊樂場管有一個自製鐵蓮花及95個自製鐵蒺藜；岑嘉林在皇后大道東213號胡忠大廈外管有一把自製弩、20支尖木棒及兩支木棒。
另外，陳業云在灣仔金聯商業中心外管有一柄鎚、一把鎅刀、一支裝有不明液體及白色粉末的膠樽、一個打火機及一支可伸縮的行山杖；劉傑寧在銅鑼灣波斯富街62號至68號快樂大廈外管有一把銀色摺刀、一把黑色萬用刀連黑色套、一把黑色萬用刀、一把銀色萬用刀、一支銀色金屬針及一塊銀色刀片。
曾朗軒則在軍器廠街天橋上管有一個空玻璃樽、一包砂糖、兩個火機、一個3M防毒面罩、一卷保鮮紙、兩對手套、七個黑色口罩、兩個護目鏡、一個黑色背包、一件藍色風禮和一個黑色頭套。馮志強於銅鑼灣站E出口管有一包塑料索帶、一隻白色手套、一個黑色口罩、一包氣球及一樽白色油。陳景勝於香港站公共運輸交匯處出入口處外管有一把摺刀、一柄槌、一支藍色雷射筆及一罐噴漆。
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