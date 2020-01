前總平機會主任追薪130萬　稱投訴時任主席後遭解僱　平機會突提新文件被官質疑 (18:20)

【18:20】平機會代表下午盤問林小慧時,突然要求提交新文件,有關林小慧在2017年工作表現評核報告,以此證明她不知自己有態度和行為問題。

審裁官覃有方語氣稍為激動稱,在如此後期階段才提交新證據,案件早前曾四度提堂,審裁官亦有指示各方補充證據,證明證人證供有錯應早就提交文件,又問到為何今早開審前沒有提出新增證據。平機會代表回應稱,不知道今早可以提出要求。

覃官詢問,若平機會代表易地而處,她作供時,對方突然交新交件,對證人是否公平。平機會代表回應稱,「文件是真的才最重要。」覃官明言:「你沒回答法庭問題,這樣的程序公平嗎?」平機會一方再回應:「真相最公平。」覃官再度說:「法庭已第四次問是否公平?」平機會代表認為林小慧在證人供辭亦有提及該份報告,並不算新證據。

覃官怒斥,案件自2019年3月開始,距今9個月,平機會竟然在如此後階段呈文件,令 「法庭認為你有心收埋」,對林小慧不公平,一般在案件開審前已將所有案中文件存檔。

覃官一度押後案件,平機會一方終決定申請把文件呈堂。覃官再次問道為何不盡早交出新文件,「係咪當呢份報告秘密武器,等證人走入陷阱,你就拎出嚟?」覃官直斥,林小慧主問程序完結,平機會做法剝削了法庭就此文件詢問林小慧的權利,「你哋係平機會,應該要平等,但似乎你都唔係好公平」。

平機會代表致歉,承認不熟悉法庭程序。覃官問道:「你認為審訊期間可以不斷遞新文件?咁唔使多次提訊指示交文件。」覃官形容民事審訊「Show all the card on table(攤牌出來)」,讓各方接受公平審訊,並提醒林小慧日後可考慮就此事申請相關訟費。文件終在申索人不反對下,成為呈堂文件。

【15:00】申索人林小慧在平機會工作22年,離職前是總平機會主任。她今日出庭作供稱,平機會推廣平等,讓不同僱員有均等的機會,應「以身作則」,以同樣原則對待內部員工。

林小慧表示,曾投訴陳章明,但後來已中止投訴及相關調查,陳章明事後詢問她投訴原因,更約她飲咖啡閒聊。她憶述,有同事向她透露「你投訴過佢,佢始終有條刺,佢咁高級」。

她認為,平機會違反信任,疑向她訛稱解僱原因是「與同事合作欠佳」,但真正原因是她的投訴令陳章明「唔開心」。林小慧質疑陳章明濫用權力,沒有依照正常步驟解僱她。

林小慧舉例,同期另一同事有行為問題,但平機會容許他有時間改善問題,沒有遭即時解僱,但她的遭遇截然不同。審裁官舉例類比,若警察對其座駕「抄牌」,他向警察投訴為何不抄前面的違泊車輛,警員亦會回應「唔關你事」。林小慧回應稱,其他同事有機會改過,希望提供多個例子讓審裁官參考。聆訊下午繼續。

