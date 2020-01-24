前總平機會主任追薪130萬　稱投訴時任主席後遭解僱 (15:00)

申索人林小慧在平機會工作22年，離職前是總平機會主任。她今日出庭作供稱，平機會推廣平等，讓不同僱員有均等的機會，應「以身作則」，以同樣原則對待內部員工。

林小慧表示，曾投訴陳章明，但後來已中止投訴及相關調查，陳章明事後詢問她投訴原因，更約她飲咖啡閒聊。她憶述，有同事向她透露「你投訴過佢，佢始終有條刺，佢咁高級」。

她認為，平機會違反信任，疑向她訛稱解僱原因是「與同事合作欠佳」，但真正原因是她的投訴令陳章明「唔開心」。林小慧質疑陳章明濫用權力，沒有依照正常步驟解僱她。

林小慧舉例，同期另一同事有行為問題，但平機會容許他有時間改善問題，沒有遭即時解僱，但她的遭遇截然不同。審裁官舉例類比，若警察對其座駕「抄牌」，他向警察投訴為何不抄前面的違泊車輛，警員亦會回應「唔關你事」。林小慧回應稱，其他同事有機會改過，希望提供多個例子讓審裁官參考。聆訊下午繼續。

其他報道：【武漢肺炎】許樹昌稱武漢肺炎疑涉新發冠狀病毒 醫管局要求訪客戴口罩

其他報道：退休漢以手推車撞向警車 被判15個月感化令