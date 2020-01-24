【沙中線聆訊】政府結構工程專家：紅磡站結構應達120年壽命　必要作補救措施 (19:01)

【18:56】政府的結構工程專家劉志宏於沙中線聆訊中作供，指出紅磡站結構應達到港鐵要求、即壽命達120年，而現時找到的工程問題也會影響結構的耐用性，故認為有必要採取補救措施。

劉志宏稱，螺絲帽必定要末端對接，否則會「鬆吓鬆吓」，令石屎走入裂縫，影響結構，並指出他過去經手的多個工程中，都有確保所有螺絲帽末端對接，故在計算紅磡站的結構安全時，完全排除連接不妥的螺絲帽接駁。

早上禮頓專家Southward稱無找到剪力桿只是開鑿問題，劉並不同意，認為按港鐵開鑿石屎的施工說明書，已嘗試找出剪力桿，但仍未能找到。

而就月台層板與連續牆的連接縫，劉認為連續牆僅1.2米厚，要支撐3米厚的月台層板，在設計上會出現弱點，在極端情况下會在連續牆的頂部及接觸泥土的側面出現裂縫，而因連續牆近海，地下水會含鹽及帶酸性，令人擔心結構的耐用性。

劉說，今次委員會的安全準則，應合乎港鐵要求，即使用壽命可達120年，認為有需要採取修復措施。他表示不同地區會考慮其自身因素制定不同程度的安全要求，如較貧窮的國家因經濟問題，其安全系數要求就會較低，否則建築成本會過高。

主席夏正民引述禮頓專家早前作供，指出各個國家因應其考慮而制定系數，但最終都是達至安全，問是否系數不同，也不會影響安全。劉舉例，如中國內地建造斜坡，安全系數較香港低，雖內地斜坡於日常使用安全，但下雨時可能出現問題，但香港過去花費大量金錢維護斜坡，才能達到更高的安全水平。

【14:50】繼續由禮頓結構工程專家Nick Southward作供。港鐵開鑿石屎報告顯示，有16處開鑿地方未有如設計發現剪力桿（箍筋，shear link），Southward表示，未能看到剪力桿，應是開鑿角度或深度所致，並非沒有安裝剪力桿。

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代表政府的資深大律師許偉強引述港鐵的開鑿結果，指出發現有40處的剪力桿出現問題，當中16處沒有如設計出現剪力桿。Southward稱，估計是開鑿不夠全面而未有看到剪力桿，解釋曾向禮頓詢問相關剪力桿問題，禮頓向其提供過百張鋼筋施工排列照片以示該處有安裝剪力桿，禮頓亦向其稱是依靠照片內環境特色以判斷照片是屬於相關開鑿地區。

聆訊再次爭辯何謂妥善安裝螺絲帽，政府一方堅持按螺絲帽供應商的說法，兩邊鋼筋對接為標準，惟委員會主席夏正民認為，工人未能看到螺絲帽內兩邊鋼筋是否對接，僅能盡力扭入後，憑最多露出兩個絞牙的標準工作，認為要對工人有同理心，在實際操作上不應因自己的無知而譴責工人，而是思考制度是否改變。

聆訊今午再續。

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