本地漁農美食節嘉年華開幕　白蘿蔔統一價出售「益街坊」 (14:40)

樂田園菜農黎太表示，本打算以白菜及白蘿蔔為農墟主打產物，因去年底天氣偏暖，最終白菜早熟開花，換言之全部失收，「沒有辦法，農夫是聽天由命」。同一農場的菜農黎先生表示，白蘿蔔大豐收，會不計重量、以統一價錢出售「益街坊」，其他蔬菜亦會比平日定價便宜5至10元一磅；他說，嘉年華人流算多，對銷情樂觀。

女姐有機農場負責人女姐同樣表示，受天氣熱影響，包心類蔬菜如椰菜收成稍差，惟白蘿蔔、紅菜頭等冬天當造的農作物則意外豐收。她有感今年嘉年華人流比去年遜色，不敢太早估計銷情，希望周末人流增多。

本地漁農美食節嘉年華

地點：旺角花墟公園

開放日期及時間：

2020年1月3日 (星期五) 10:00-20:00

2020年1月4日 (星期六) 10:00-20:00

2020年1月5日 (星期日) 10:00-20:00

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