車房技工涉藏摺刀拳刺拒捕　辯方投訴被告遭警拳打腳踢 (14:30)

控罪指出，報稱任車房技工的被告廖立民（37歲）涉於今年1月1日在紅磡康莊道北行線近104號巴士站管有兩把摺刀及一把拳刺，以及抗拒正執行職務的警員25877。

據了解，案發傍晚7時許，駐守紅隧口警員認為被告形迹可疑，故上前截停搜查，惟被告逃走，最終由4名警員施放胡椒噴霧制服，並在他身上搜出摺刀、拳刺、懷疑是百合匙的金屬片、以紙和膠紙製成的「警棍狀物體」以及防具如盾牌、口罩、頭盔、面罩等。

辯方在庭上投訴，被告在被制服及帶上警車時至少兩次遭警員拳打腳踢，他事後有到醫院驗傷，裁判官表示記錄在案。庭上所見，被告下巴有傷及貼着膠布。

控方申請毋須答辯，以待進一步調查，包括檢驗搜獲武器、翻查附近閉路電視片段及被告手機通話紀錄，不排除改控或加控更嚴重控罪。

裁判官將案件押後至1月31日再訊，下令被告還押看管。被告離庭時曾高呼「唔使擔心，我自己會頂住！」

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