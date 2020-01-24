妻北角警署候丈夫保釋：他被捕前工作12小時　本欲SOGO買禮物予女兒 (13:11)

據了解，6名被捕人於昨晚（2日）6時至凌晨零時期間離開北角警署，有被捕者在警署內被要求換上灰色衣物及膠拖鞋才獲放行。

【13:11】北角警署外的水馬陣封鎖了一段行人路，水馬外張貼告示，著市民使用對面的行人路；現場不少市民仍走出馬路，在水馬旁經過，馬路上則不時有貨車經過。社民連成員曾健成批評，水馬陣造成人車爭路的險況。

【12:38】40餘歲楊太手持拐杖在警署外等候丈夫保釋，她最擔心丈夫體力透支，丈夫當晚在銅鑼灣附近下班，被捕前已工作逾12小時，「當晚7時半收到他的信息，他說留飯，會先去SOGO（崇光百貨）買新年禮物給女兒」。楊太對丈夫無故被捕感無奈，形容警方行動「難以理解」。她昨晚9時收到警方通知，稱丈夫可保釋，惟至今早仍未能辦理保釋手續。

一名年約40歲、不願具名的單親母親上班前趕到警署，她一度情緒激動落淚表示，19歲兒子被捕，哭訴反修例運動令家庭撕裂，「試過成個月無講嘢」，又認為兒子是受朋輩影響而參與運動，「很心痛，我唔想個仔有咩人生污點或者案底」。

退休人士盧先生清晨4時再到警署外守候，他稱其30多歲兒子前日參與遊行後在銅鑼灣被捕，批評警方行動無理，「絕對是濫捕，行動明顯是嚇和理非」，又認為有否不反對通知書也無分別，「行得出嚟預咗（有機會被捕）」。

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