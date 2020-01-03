【武漢肺炎】許樹昌稱武漢肺炎疑涉新發冠狀病毒　醫管局要求訪客戴口罩 (11:29)

武漢肺炎嚴重率25% 許樹昌：情況似SARS

許樹昌表示，武漢27宗感染肺炎個案，有7宗病情嚴重，佔比25%，情況與2003年在港爆發的SARS（「沙士」）近似。他指出，當年香港每4名病人便有1人要送往深切治療部「插喉」、駁氧氣，四分之一的比例算高，但暫未有證據顯示武漢有人傳人迹象。他說，本港即將踏入冬季流感高峰期，呼籲市民加強個人衛生，出入人多擠迫的地方可戴一般外科口罩，以阻擋飛沫，並勤於洗手。

醫管局：屯門醫院病人的樣本正進行病毒基因排序測試

本港公立醫院至昨日（2日）暫接獲3名曾到武漢的發燒病人，全已退燒且無嚴重肺炎，兩人已出院。醫管局總感染控制主任賴偉文接受港台節目訪問，稱瑪嘉烈醫院男病人目前仍留醫，情況穩定，需接受監察及治療。由於屯門醫院女病人對SARS、流感及禽流感呈陰性反應，因此正進行病毒基因排序，預計兩日後有結果。

賴偉文說，醫管局已擴闊監測範圍，如病人有發燒、呼吸道感染、肺炎病徵，以及14日內到過武漢市，便會安排隔離治療，即使沒去過當地街市亦會通報衛生防護中心，並會盡快提供化驗測試，包括鼻液快速基因測試（可測試17種病毒、4種病菌，最快1小時有結果）及一般病毒測試（可測試禽流感、沙士及其他冠狀類病毒），如未明確的化驗結果，病人的樣本將送往港大微生物學系講座教授袁國勇，以作病毒基因排序測試。

賴偉文表示，公立醫院將加強感染控制措施，醫護人員或探訪者到臨牀範圍，即有病人的地方，會被要求戴口罩及做好個人手部衛生，感染控制小組會巡邏病房跟進，而醫院亦有足夠口罩及其他保護衣物存量。

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