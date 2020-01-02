居屋開售3周賣逾千單位　何文田冠德苑售罄 (23:29)

今期出售的6個全新居屋屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共提供4871個單位，以市價五九折出售，售價由155萬至529萬元不等。

根據房委會網頁資料，有3幢樓宇、共提供603個單位的何文田冠德苑至今日已全部售罄，其中最後18個單位在今日售出，是今期最早售罄的全新居屋屋苑。長沙灣凱德苑緊隨其後，至今售出258個單位；將軍澳雍明苑亦已售出196伙；葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，分別售出39個、92個及13個單位。整體而言，目前該6個屋苑仍有3670個單位未售，佔整體75%。

至於一併於今期推售、涉及5個屋苑共33個重售單位，至今亦已售出20伙，當中沙田嘉順苑及元朗屏欣苑的重售單位已全部售罄。

房委會表示，今期居屋至今共有1221個單位成交，當中綠表佔588個，白表佔633個。房委會明日（3日）將邀請136名綠表及白表家庭申請者揀樓。

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