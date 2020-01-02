海關除夕元旦檢1000萬可卡因　拘3旅客 (23:16)

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機場海關於除夕晚約7時，檢查一名由迪拜抵港外籍女子的背包時，發現有4盒長筒形朱古力，內藏蛋狀朱古力及淡黃色蛋狀膠囊，經詳細檢查，揭發膠囊藏有可卡因。4盒朱古力共搜獲282粒膠囊，可卡因共重約4.5公斤，市值約460萬元。28歲報稱為侍應的外籍女子被捕。

第二宗發生在元旦日早上約7時，關員檢查一名由巴西經法國抵港外籍男旅客的手提篋及手提袋，發現X光影像有可疑，在手提篋及手提袋暗格共檢獲7塊壓成長方形扁身物件，合共發現約4.4公斤可卡因，市值約450萬元。55歲報稱建築工人的外籍男子被捕。

同日晚上約7時，關員利用X光機檢查一名由非洲埃塞俄比亞抵港外籍男旅客的寄艙行李，發現篋內3支潤膚霜及1支護髮素有異，開樽作詳細檢查，發現液體中有膠袋，內有粉末，4支液體樽內共檢獲1.2公斤可卡因，市值122萬元。43歲報稱貨車司機的外籍男子被捕。

3宗案件交由海關毒品調查科跟進，暫沒證據顯示案件有關連。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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