反修例風波未息,全國政協副主席董建華接受媒體《思考香港》訪問時表示,暴力每日上演是不正當,須停下來,和解才有曙光。他說要讓年輕人明白,要解決問題,需要大家「坐下來討論」(sit down and talk about it)。