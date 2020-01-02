理大生涉藏汽油彈材料　辯方稱警偷看手機密碼冒簽聲明書　反對證物呈堂 (21:05)

被告吳俊偉（22歲）為理大會計系學生，由大律師郭憬憲代表。控方開案陳辭指出，2019年9月21日晚上8時，約20名黑衣示威者在警署聚集，有人試圖噴漆，警員出動驅散。被告逃走時被截停，在背包搜出玻璃樽、打火機燃料罐及槌，他的iPhone XS Max手機亦被檢取。被告簽下檢取手機聲明書，提供解鎖密碼。

涉案玻璃樽被驗出微量石油蒸餾物，燃料罐載有120毫升蒸餾物液體，屬高度易燃。另有法證人員從被告的手機擷取相片。

女警長陳智瑋供稱，她目睹警署外有人攜油漆，隨即通報督察，警員出動驅散。辯方問到警員是否對市民懷有敵意、防衛心及暴力傾向，陳智瑋全部否認，稱「同事從來唔會對市民有敵意」。

辯方反對將所有證物呈堂。辯方稱，被告在警署被便衣警用警棍毆打左眼，警員說「打錯咗」；當被告短暫失去視力，有警員扯開他的背囊，證物全都在他視力受損下交收。

辯方續指出，被告在威嚇下揹起背囊拍照，更被警員以「雷射筆」照射左眼約5秒。另有警員在紙上繪畫數字鍵盤，命令被告交出手機密碼，被告拒絕，並自行解鎖手機，辯方懷疑在場兩名警員偷看密碼。辯方表示，被告無簽下任何檢取手機聲明書，因此控方呈堂的聲明書上，是警方偽冒的簽名。

審訊明（3日）續，控方將傳召警員19186作供。辯方稱他有份拘捕被告，及要求被告揹背囊拍照。

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