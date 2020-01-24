2019中學生十大新聞首8位涉反修例　8．31事件佔榜首7．21居次 (20:05)

投票在去年11月至12月進行，逾6萬名中學生投票。學友社認為，有傳8．31事件中有人死亡，引起社會高度關注及爭議，中學生更希望了解事件詳情，令8．31事件得票超過4萬，位列十大新聞之首。

學友社又說，7．21事件中，傳媒直播衝突畫面，令學生如同親歷其境；《禁蒙面法》亦可能令學生日常生活受影響，故以上事件獲較多中學生關注。其餘與反修例示威有關的上榜新聞，包括警察實彈射傷中五生、網民發起「三罷」等。

另外，亞馬遜雨林大火及黑洞照片曝光分別排第九及十。學友社說，亞馬遜雨林火災的得票率約四成，較其他國際新聞高，認為學生較關心環保議題。

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